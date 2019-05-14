На Западе не додумались: украинский школьник изобрел экологический способ переработки резины

Украинский школьник изобрел экологический способ переработки резины Фото:ТСН

11-классник Даниил Коваленко придумал самый экологичный способ переработки применяемой резины.

Новый принцип переработки заключается в обработке применяемой резины жидким азотом. После этого из замороженного и измельченного материала можно изготавливать новые изделия: мячи, спортивные маты. Кроме этого, переработанную таким образом резину можно использовать в качестве добавок для покрышек или асфальта, сообщает ТСН.

Идеей парня заинтересовались западные компании. Его разработка заработала "золото" Малой академии наук. Кроме этого, он получил гран-при международной экологической олимпиады в кенийской Найроби.

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Научное исследование Даниил Коваленко начинал с написания обычного реферата. Однако парень так увлекся, что построил модель завода по переработке резины. Стоимость переработки тонны старых покрышек стоит три тыс. грн.

Химики из университета Беркли создали новый тип пластика, который можно перерабатывать неограниченное количество раз. Материал, из которого будут производить пластик, можно разложить на молекулярном уровне.