На Западе не додумались: украинский школьник изобрел экологический способ переработки резины

 
Ексклюзивы
1/5
Кто в Раде пойдет на сотрудничество с Зеленским
Кто в Раде пойдет на сотрудничество с Зеленским
2 Просмотров: 1395
С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат
С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат
2 Просмотров: 1872
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 2124
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 6507
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2754
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 2106
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4763
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1197
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3087
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3492
Фото
Все фото
9
19
3
4
17
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Показали последний пейзаж, который увидел разбившийся израильский зонд
Показали последний пейзаж, который увидел разбившийся израильский зонд
От Антарктиды отделяется гигантский айсберг
От Антарктиды отделяется гигантский айсберг
60 лет покорения космоса: NASA выпустило книгу невероятных фото
60 лет покорения космоса: NASA выпустило книгу невероятных фото
Видео
Все видео
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
На Луне сняли уникальное видео восхода Солнца
На Луне сняли уникальное видео восхода Солнца
NASA показало лучшие жилища для космонавтов на Марсе
NASA показало лучшие жилища для космонавтов на Марсе
Интервью
1/5
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 882
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 6507
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1179
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3339
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1395
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 603
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
вторник, 14 мая 2019 12:28

На Западе не додумались: украинский школьник изобрел экологический способ переработки резины

  Комментировать
На Западе не додумались: украинский школьник изобрел экологический способ переработки резины
Украинский школьник изобрел экологический способ переработки резины Фото:ТСН

11-классник Даниил Коваленко придумал самый экологичный способ переработки применяемой резины.

Новый принцип переработки заключается в обработке применяемой резины жидким азотом. После этого из замороженного и измельченного материала можно изготавливать новые изделия: мячи, спортивные маты. Кроме этого, переработанную таким образом резину можно использовать в качестве добавок для покрышек или асфальта, сообщает ТСН.

Идеей парня заинтересовались западные компании. Его разработка заработала "золото" Малой академии наук. Кроме этого, он получил гран-при международной экологической олимпиады в кенийской Найроби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переделывать можно бесконечно: ученые создали новый пластик

Научное исследование Даниил Коваленко начинал с написания обычного реферата. Однако парень так увлекся, что построил модель завода по переработке резины. Стоимость переработки тонны старых покрышек стоит три тыс. грн.

Химики из университета Беркли создали новый тип пластика, который можно перерабатывать неограниченное количество раз. Материал, из которого будут производить пластик, можно разложить на молекулярном уровне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Во французской школе учениками стали 15 баранов
Во французской школе учениками стали 15 баранов Просмотров: 315
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну Просмотров: 648
Сейчас вы читаете новость «На Западе не додумались: украинский школьник изобрел экологический способ переработки резины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля

Вакарчуку - 44: самые острые цитаты, которые вдохновляют

Виталия Кличко "придержали" судьи в финальном бою с россиянином

Украинцы участвовали в Олимпийских играх 1900-го

Самое читаемое
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 55764
У Зеленского назвали министров &quot;на вылет&quot;
У Зеленского назвали министров "на вылет" Просмотров: 25455
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини Просмотров: 24616
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники Просмотров: 21781
&quot;Красота какая!&quot; - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
"Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
8
 Просмотров: 21035
Наука
Сколько времени в день люди тратят на сплетничание - исследование
Сколько времени в день люди тратят на сплетничание - исследование Просмотров: 126
В самой глубокой впадине мира нашли пластиковый мусор
В самой глубокой впадине мира нашли пластиковый мусор Просмотров: 468
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
 Просмотров: 648
Переделывать можно бесконечно: ученые создали новый пластик
Переделывать можно бесконечно: ученые создали новый пластик Просмотров: 162
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
11
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
5
Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
2
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
2
Белецкий предупредил Кернеса, что не допустит пророссийского реванша в Харькове
Голосов: 340
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua