Презентовали новый транспорт для полетов на Луну

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Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос представил в Вашингтоне потенциальным клиентам и официальным лицам NASA макет нового космического аппарата Blue Moon - голубая луна.

Он предназначен для доставки оборудования и людей на Луну, которая должна состояться до 2024 года, сообщает BBC.

Многократный аппарат получил название Blue Moon. Он оснащен новым ракетным двигателем BE-7, который может развить тягу в 4535 кг.

Представляя аппарат, Безос заявил, что пришло время вернуться на Луну и остаться на ней.

Blue Moon сможет доставлять грузы, перевозить до четырех беспилотных велосипедов, запускать спутники на орбиту Луны. В качестве топлива он будет использовать жидкий водород.

В Blue Origin рассчитывают осуществить посадку на южном полюсе Луны, где в кратерах были обнаружены запасы льда. Полученную из него воду можно будет использовать для производства водорода и заправки космического корабля для дальнейших полетов через Солнечную систему.

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Обнародовали видео из архива NASA о прогулках астронавтов по лунной поверхности. Видео составили из архивов миссий Аполлон-15 и Аполлон-16. На видео люди в дутых и громоздких скафандрах прыгают по Луне, "как в них крутые веселье в жизни", спотыкаются и падают.