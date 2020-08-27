На STEM is FEM рассказали, как правильно писать эссе в иностранные вузы

Образовательный проект STEM is FEM работает в Украине с осени 2019 года.

Специалист посольства Великобритании в Украине Юлия Кондрушенко, которая занимается отбором участников на британскую стипендиальную программу Chevening, поделилась с украинскими девушками секретами успешного написания эссе и мотивационных писем.

По ее словам, в современном мире эти виды текстов имеют очень важную роль. Эссе и мотивационные письма требуют при подаче заявок на обучение, стажировку, семинары, мастер-классы, волонтёрство или работу. От грамотности написания этих текстов может зависеть до 90% успеха при поступлении в вузы, получении стипендии или рабочего места.

Среди главных факторов, влияющих на решение рецензентов, Юлия Кондрушенко выделяет их конкретность, уникальность и оригинальность. Эксперт рассказала, что обычно первые рецензенты просматривают письма поверхностно, чтобы выделить среди тысяч текстов несколько десятков действительно интересных.

"Первый просмотр всей стопки происходит по принципу "мне надо уменьшить эту кипу до того размера, чтобы её можно было адекватно прочитать и оценить". В среднем работодатель, HR или рецензент учебной программы, тратит на прочтение резюме или эссе всего 6 секунд. Поэтому именно за это время вы должны привлечь внимание к себе, выделиться среди остальных, заинтриговать читателя. Именно поэтому не стоит начинать с общих фраз о том, как вас зовут, где вы учитесь или работаете. Начинать надо с чего-то уникального, чего нет у других и того, что обязательно запомнит читатель, даже если он не запомнит вашего имени", – отмечает Кондрушенко

Обычно эссе состоит примерно из 150 слов. Поскольку это очень незначительный объем для описания всей своей жизни, опыта и мотивации, Юлия Кондрушенко рекомендует выбирать только те факты, которые зацепят читателя и представят автора, как действительно уникальную личность. Также следует избегать клише и абстрактности.

"Читатель должен увидеть искорку в ваших глазах, увидеть, что вы увлечены этим делом и можете "заразить" энтузиазмом других. О себе надо рассказывать кратко и конкретно. Конкретизировать свои цели, таланты и интересы. Если вы изучаете языки – рассказать, какие и на каком уровне находитесь в данный момент. Если есть опыт работы – где именно. Если ведете блог – добавить ссылку на него. Все элементы письма должны мотивировать читателя пригласить вас на собеседование", – делится Кондрушенко

Также уместным будет рецензирование и саморецензирование эссе. Представительница посольства Великобритании советует писать эти тексты заранее, чтобы иметь возможность перечитать их через неделю или две и увидеть их свежим взглядом. Можно показать эссе друзьям или родственникам, чтобы понять слабые стороны письма и сделать его лучше.

Образовательный проект STEM is FEM работает в Украине с осени 2019 года. Его цель – уменьшить дисбаланс мужчин и женщин в технологических сферах. В рамках инициативы проходят семинары и экскурсии на предприятия, а каждые два месяца украинские старшеклассницы имеют возможность принять участие в двухдневном модуле, посвященном одному из направлений STEM.

"Мы уже провели модули по биотехнологиям, робототехнике, IT, экологии и энергетике, 3D моделированию и печати. За время существования проекта мы получили больше 1000 заявок на участие от девушек из всех областей Украины. Участницы проекта разработали концепты роботов-дезинфекторов, скамеек для соблюдения социальной дистанции и многое другое. Мы надеемся, что девочки и дальше будут идти за своей мечтой и достигнут серьезных успехов в технологической сфере", – говорит один из инициаторов проекта, инвестор компании RefaceAI, IT-бизнесмен Сергей Токарев.

В конце августа в Киеве STEM is FEM проведет модуль по теме Машиностроение.