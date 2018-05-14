На Солнце обнаружили корональную дыру

Ученые NASA с помощью спутника обнаружили на Солнце корональную дыру.

Видео сняли с помощью ультрафиолетового света. Благодаря этому корональную дыру видно на солнечном диске, пишет korrespondent.

Автор: sdo.

"Корональные дыры - абсолютно нормальное явление - появляются в виде темных областей", - говорят ученые NASA.

Happy #SunDay! ☀️ This footage shows a coronal hole (the darker area) on May 2-4. Coronal holes are magnetically open areas on the Sun from which solar wind — the Sun's constant outflow of material — rushes out into space. They are perfectly normal. https://t.co/HYZePndwpB pic.twitter.com/RkI60k06rD — NASA Sun & Space (@NASASun) 13 мая 2018 г.

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В начале мая корональная дыра "развернулась" в сторону Земли. Дыра простирается примерно наполовину поперек солнечного диска. Под ней - более темная область в гелиосфере с увеличенной скоростью солнечного ветра. Он влияет на магнитосферу Земли и вызывает сияния на небе.

Астрономы впервые нашли в шаровом скоплении неактивную черную дыру звездной массы. Считалось, что большинство черных дыр должна была исчезнуть из шаровых скоплений за короткое время. Ведь они очень быстро становятся массивные объектами в системе и выбрасываются наружу.