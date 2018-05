На Солнце обнаружили корональную дыру

Ученые NASA с помощью спутника обнаружили на Солнце корональную дыру.

Видео сняли с помощью ультрафиолетового света. Благодаря этому корональную дыру видно на солнечном диске, пишет korrespondent.

"Корональные дыры - абсолютно нормальное явление - появляются в виде темных областей", - говорят ученые NASA.

Happy #SunDay! ☀️ This footage shows a coronal hole (the darker area) on May 2-4. Coronal holes are magnetically open areas on the Sun from which solar wind — the Sun's constant outflow of material — rushes out into space. They are perfectly normal. https://t.co/HYZePndwpB pic.twitter.com/RkI60k06rD