На Марсе все еще могут быть активные вулканы - исследование

Регион находится всего в 1,8 тыс. км от станции InSight. Фото: pixabay.com

Вулканы на Красной планете все еще могут быть активными. Свидетельства вулканической активности показали, что извержения на Марсе могли происходить в течение последних 50 тыс. лет.

Ученые считают, что на планете могут существовать глубокие резервуары магмы, говорится на сайте Phys.org. В регионе под названием Равнина Элизий обнаружили доказательства "самой молодой" вулканической активности.

Большинство извержений на планете произошли 4 млрд лет назад. Большая же часть вулканизма в регионе Элизиум и в других местах на Марсе состоит из лавы, которая течет по поверхности. Хотя есть многочисленные примеры взрывного вулканизма, это место выглядит иначе. Регион находится всего в 1,8 тыс. км от станции InSight, которой удалось зарегистрировать несколько землетрясений.

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Пылевые бури и неблагоприятная погода на Марсе почти лишили энергии посадочный модуль InSight, который приземлился на равнине Elysium Planitia в 2018 году. В отличие от других мест, куда NASA отправило марсоходы, мощные ветры не охватывают Elysium Planitia. Порывы ветра необходимы, чтобы сдувать красную марсианскую пыль с солнечных панелей роботов. На поверхности InSight собрался толстый слой пыли и мешает поглощать солнечный свет. Солнечные панели InSight произвели в феврале 27% энергоемкости, а потому NASA решило перевести посадочный модуль в "спящий режим" и приостановить его миссию.