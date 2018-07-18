На Марс отправят человеческую кожу

Студенты-медики будут исследовать влияние космических условий на состояние человеческой кожи. Фото: "Корреспондент"

Студенты-медики будут исследовать влияние космических условий на состояние человеческой кожи.

Студенты польского Медицинского университета Вроцлава представили на конкурсе 3Mind проект по исследованию кожи в космосе и выиграли, передает "Корреспондент".

Чтобы узнать о влиянии субкосмических условий на человека, молодые ученые предложили отправить частицы кожи на Марс. Так они планируют открыть новые направления в исследовании и лечении рака кожи.

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Для разработки этого проекта студентам вручили приз в 10 тыс. злотых.

Сергей Якимов из Житомира входит в сотню претендентов, которые могут стать первыми жителями Марса. Экспедицию планируют организаторы нидерландского проекта Mars One. Чтобы быть ближе к цели и подготовиться к поездке, парень год назад переехал в Лос-Анджелес.