На Луне может появиться экипажная база

NASA планирует построить на Луне экипажную базу. Фото: УН

NASA планирует построить на Луне экипажную базу.

В агентстве сообщили о возможном строительстве в связи с отсутствием прочных признаков пребывания человека на спутнике Земли, сообщили в NASA.

Экипажная база на Луне сможет перерасти в топливное хранилище для более длительных космических путешествий, при необходимости. Также такая возможность приведет к созданию беспрецедентных космических телескопов.

Строительству базы препятствует финансовая сторона вопроса. В марте 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который дает NASA годовой бюджет в размере около $19,5 млрд. Сумма достаточно большая, но ее делят между подразделениями и амбициозными проектами агентства.

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Так что такую ​​идею только рассматривают и сдвигов пока не наблюдается. Еще более интересной представляется в связи с последними событиями: исследователи нашли признаки жизни на Луне и чтобы подтвердить его теорию, нужен полет на эту планету.

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории стали частью команды, которая займется "планетарной защитой". В планах - разработка космического корабля, который будет отклонять астероиды, угрожающие Земле. 9-метровый корабль весом почти 9 т получил название Hypervelocity Astoid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle. Он имеет модульную конструкцию, которая позволит ему служить тараном астероидов, но также он сможет перевозить ядерные устройства к космическим телам.