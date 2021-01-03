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воскресенье, 03 января 2021 02:25

На грани исчезновения оказались более 35 тысяч видов животных - отчет

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На грани исчезновения оказались более 35 тысяч видов животных - отчет
Такой отчет появился после доклада Всемирного фонда дикой природы о том, что популяция животных за 50 последних лет сократилось почти 70%. Фото: Pixabay

В списке животных, находящихся под угрозой исчезновения, на начало 2021 оказалось более 35,7 тысячи видов. Такой отчет обнародовал Международный союз охраны природы (МСОП).

"Сейчас в Красном списке МСОП насчитывается 128 918 видов, из которых 35 765 находятся под угрозой исчезновения", - сообщили в организации в новом отчете.

Поэтому, под угрозой - более четверти из всех видов в Красном списке МСОП. Такой отчет появился после доклада Всемирного фонда дикой природы о том, что популяция животных 50 последних лет сократилось почти 70%.

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Из-за глобального экономического роста и экстенсивное хозяйство уничтожаются места обитания живых организмов, меняется климат, исчезают леса и загрязняются воды Мирового океана, отмечали авторы обнародованного в сентябре отчета.

Климатическая ситуация в мире достигло критической отметки, в частности из-за деятельности человека. От изменений климата страдают не только флора и фауна, но и сами жители Земли. Поэтому экологи и ученые из разных стран мира призывают лидеров немедленно принять активные меры. Также ученые предлагают и свои альтернативные решения для улучшения ситуации. Так, специалисты по климатической инженерии Университета Вашингтона предлагают распылять соленую воду в воздух, чтобы морские облака отражали больше солнечных лучей для того, чтобы приостановить глобальное потепление.

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