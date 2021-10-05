На день раньше: Microsoft выпустила финальную Windows 11

Пользователям предложат постепенно обновить программное обеспечение. Фото: Microsoft

Компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11 за день до запланированного срока.

Выход новой версии должен был состояться 5 октября, но она стала доступной уже в понедельник, 4 октября, сообщает The Verge.

"Все, кто недавно приобрел компьютеры с установленным Windows 10, могут бесплатно обновить операционную систему до следующей версии", - говорится в сообщении.

Остальным пользователям предложат обновить программное обеспечение постепенно, при условии, что их компьютеры соответствуют минимальным системным требованиям.

Microsoft заявляет, что Windows 11 - "самая защищенная" ОС компании. Система стала занимать на 40% меньше места и работает эффективнее благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами.

Сервис Microsoft Teams теперь интегрирован прямо в Windows 11. Его можно найти на панели задач. Новая ОС будет лучше работать на нескольких мониторах, запоминать расположение приложений в разных окнах и восстанавливать их при подключении. Также в браузере появилась опция, позволяющая переключаться между горизонтальным и вертикальным расположением вкладок.

В компании ожидают, что люди перейдут на новую версию ОС к середине 2022 года.

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4 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Проблемы в работе коснулись также мессенджера WhatsApp и других сервисов. Сбой вызвало удаление записей DNS, которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете. Вчера их удалили из таблиц глобальной маршрутизации, а через несколько часов возникла ошибка в конфигурации.