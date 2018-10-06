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суббота, 06 октября 2018 12:59

Мужчина подпирал дверь камнем стоимостью $ 100 тысяч

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Мужчина подпирал дверь камнем стоимостью $ 100 тысяч
Камень упал на Землю в 30-х годах прошлого века. Фото: Photographer.

Американец из штата Мичиган 30 лет подпирал дверь дома камнем весом 10 кг.

Камень оказался метеоритом. Его стоимость - около $ 100 тыс., пишет ТСН.

Ценность камня заметила профессор геологии Центрального Мичиганского университета Мона Сибеску.

"Мне постоянно приносят ей различные камешки. За 18 лет работы я не дала ни одного положительного ответа. Увидев это, сразу поняла, что этот камень особенный", - рассказывает Сибеску.

Над камнем провела ряд экспериментов. Оказалось, что этот метеорит на 88,5% состоит из железа, на 11,5% - из никеля. Он упал на Землю в 30-х годах прошлого века. Тогдашний владелец фермы нашел его в кратере и вытащили еще теплый метеорит.

По весу и размеру он оказался шестым из всех, что когда-нибудь находили в Мичигане.

"Это самый ценный экземпляр из всех, что я когда-либо держала в руках - как по стоимости, так и по научной ценностью", - рассказывает профессор.

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Владелец камня нашел его в 1988-м. Тогда он приобрел ферму в Едмор. В нынешнем году он узнал, что некоторые жители Мичигана ищут метеориты и продают их. Тогда мужчина решил продать свой.

Сейчас купить метеорит хочет приобрести Смитсоновский институт и Музей минералогии во Мне.

Метеорит весом 3 кг нашла жительница французского города Бего 76-летняя Клодин Герман. Увидела его посреди газона в саду, когда обрабатывала траву от вредителей. Камень размером с кокос был темно-серого и зеленого цветов. Имел почти гладкую поверхность.

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