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четверг, 03 декабря 2020 14:32

МОН объяснил, как будут работать учебные заведения во время локдауна

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МОН объяснил, как будут работать учебные заведения во время локдауна
Школам и садикам запрещено работать очно, если более 50% учеников оказались на самоизоляции. Фото: pixabay

Оранжевый уровень опасности и карантина установили в Украине.

В то же время детские сады и начальные классы будут работать в обычном режиме, заявил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, школи и вузы будут иметь определенные ограничения - допускается только 20 человек в аудитории. Школы для учащихся 1 - 4 классов и сады работают в обычном режиме.

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"Единственным требованием для других учебных заведений является то, что учащиеся и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек в аудитории", - подчеркнул Шкарлет.

Школам и садикам запрещено работать очно, если более 50% учеников оказались на самоизоляции.

Введение в Украине жесткого локдауна зависит от количества заполненных мест в "коронавирусных" больницах.

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