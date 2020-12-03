МОН объяснил, как будут работать учебные заведения во время локдауна

Школам и садикам запрещено работать очно, если более 50% учеников оказались на самоизоляции. Фото: pixabay

Оранжевый уровень опасности и карантина установили в Украине.

В то же время детские сады и начальные классы будут работать в обычном режиме, заявил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, школи и вузы будут иметь определенные ограничения - допускается только 20 человек в аудитории. Школы для учащихся 1 - 4 классов и сады работают в обычном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин не поможет: назвали действенный способ остановить пандемию Covid-19

"Единственным требованием для других учебных заведений является то, что учащиеся и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек в аудитории", - подчеркнул Шкарлет.

Школам и садикам запрещено работать очно, если более 50% учеников оказались на самоизоляции.

Введение в Украине жесткого локдауна зависит от количества заполненных мест в "коронавирусных" больницах.