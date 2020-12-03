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четверг, 03 декабря 2020 00:43

Радуцкий рассказал о возможном локдауне и перечислил ограничения

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Радуцкий рассказал о возможном локдауне и перечислил ограничения
Во время локдауна все офисы должны перейти на дистанционную работу. Фото: news.24tv.ua

Введение в Украине жесткого локдауна зависит от количества заполненных мест в "коронавирусных" больницах.

"По словам министра здравоохранения, сегодня Украина имеет 52 тысячи специализированных коек для принятия больных ковид. На сегодняшний день количество загрузки коек в украинских стационарах составляет 27-28 тысяч, примерно половину от имеющихся. Если эта загруженность будет расти, если это будет 35-40 тысяч, то это первый показатель того, что надо вводить локдаун. Потому что система ляжет, она не выдержит", - сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире канала "Украина 24".

Радуцкий уточнил, что "локдаун не лечит ковид", однако дает возможность разорвать цепь распространения болезни и перезагрузить медицинскую систему, дать ей отдохнуть.

Депутат добавил, что пока неизвестно, когда именно будет усилен карантин.

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"Сегодня точную дату я вам не могу сказать. Единственная точная дата, что за семь дней до этой даты, мы будем знать", - отметил он.

По словам руководителя комитета, во время локдауна все офисные работники должны перейти на дистанционную работу. Работать будут только объекты критической инфраструктуры - больницы, АЭС, аптеки и маленькие магазины. Все остальное должно быть закрыто, уточнил нардеп.

"Что касается транспорта - я думаю, что международное авиасообщение нет смысла закрывать. Потому что мы для чего делаем локдаун? Чтобы уменьшить накопление людей в каких-либо местах. Если люди могут себе позволить поехать где-то на отдых (а на новогодние праздники у нас всегда эта традиция, люди уезжали), то мы тоже уменьшаем концентрацию людей, это тоже даст возможность разорвать цепь... Международное авиасообщение я бы не закрывал, а вот транспорт должен быть закрыт, кроме служебного для того, чтобы люди могли добраться на ту работу, где они работают даже в локдаун. Должны быть закрыты ТРЦ, все развлекательные заведения, должны быть ограничения на скопление людей даже на свежем воздухе", - рассказал Радуцкий.

В ограничениях Украина может использовать опыт других стран Европы, добавил он.

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

2 декабря премьер Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не будет продолжать действие карантина выходного дня, в то же время на территории всей страны будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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