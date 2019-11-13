Могут ввести ВНО по иностранному языку для магистратуры

Чиновники Министерства образования и депутаты Верховной Рады хотят ввести ВНО по иностранному языку для поступления на любую специальность магистратуры.
Соответствующий законопроект поддержали 311 депутатов, сообщили в сюжете ТСН.
Проект хотят принять из-за того, что во время обучения на бакалавриате большинство студентов не изучают иностранный язык, а потому уровень владения им значительно снижается. В связи с этим выпускники университетов приходят устраиваться на работу неподготовленными.
Если законопроект наберет нужное количество голосов, выпускники бакалаврата будут сдавать тест по иностранному языку в следующем году.
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"Магистратура - это высшая ступень образования. И когда мы выпускаем специалистов высшего сорта - какой же он специалист, если он хотя бы элементарно не знает английского? Ну, это совершенно необходимо в любой профессии", - пояснил народный депутат Сергей Бабак.
Депутаты также хотят ввести обязательное ВНО для выпускников колледжей, которые планируют поступать в университеты.
На прошлой неделе на сайте Украинского центра оценивания качества образования, в разделе "ВНО-2020" появились новые актуальные характеристики сертификационных работ, критерии оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом и программы внешнего независимого оценивания.
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