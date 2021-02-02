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вторник, 02 февраля 2021 09:29

Миллиардер оплатил полет 4 туристов на орбиту

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Миллиардер оплатил полет 4 туристов на орбиту
Имена космических туристов сообщат в течение месяца. Фото: pixabay.com

До конца года американская космическая компания SpaceX планирует провести запуск ракеты Falcon 9, экипаж которой полностью будет состоять из гражданских лиц.

Одним из 4 участников полета станет основатель компании Shift4 Payments миллиардер 37-летний Джаред Айзекман. Он также выступит спонсором миссии и оплатит места других астронавтов на борту корабля Dragon, сообщили на сайте компании.

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"SpaceX намерена осуществить запуск ракеты в рамках первой полностью коммерческой программы Inspiration4. Перед полетом экипаж пройдет необходимое обучение, в том числе в условиях микрогравитации и невесомости", - говорится в сообщении.

Старт миссии планируется с космодрома на мысе Канаверал. После выхода на околоземную орбиту экипаж пробудет там несколько дней, облетая Землю каждые 90 мин., и приземлится у побережья штата Флорида.

Имена космических туристов сообщат в течение месяца.

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28 января аэрокосмическая компания Axiom Space назвала имена первых туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию. Перед полетом их ждет 15 недель обучения.

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