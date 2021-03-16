Microsoft выпустила экстренное обновление Windows 10

Microsoft выпустила внеочередное обновление Windows 10 фото: msreview.net

Компания Microsoft выпустила незапланированное обновление операционной системы Windows 10. Оно исправляет проблему, которая появилась в результате мартовского "обновления по вторникам" Patch Tuesday для операционной системы Windows 10.

Автоматическое обновление безопасности сможет загружаться и устанавливаться самостоятельно. Потом оно автоматически доводит ПК к "синему экрану смерти" при попытке распечатать документы на принтерах Kyocera, Ricoh, Zebra и других брендов, информирует Ixbt.com.

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Microsoft выпустила инструкцию, в которой объяснила, как обойти "синий экран смерти" при печати документов. Теперь для Windows 10 версий 20H2 (октябрьское обновление 2020) и 2004 (майское обновление 2020) через Windows Update станет доступным апдейт KB5001567. Он должен исправить все проблемы с принтерами, которые появились в результате KB5000802. Кроме проблем с принтерами, у некоторых пользователей наблюдались проблемы с программными решениями печати в LibreOffice, Notepad и даже с функцией "Печать в PDF".

Компания Google, которой принадлежит операционная система Android, усовершенствовала функцию быстрой съемки видео в фирменном приложении Camera.