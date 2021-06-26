Microsoft быстро отреагировала на российских хакеров

Большинство атак оказались безуспешными, сообщили в компании. Фото: @Microsoft

Корпорация Microsoft сообщила о новых кибератаках российских хакеров.

Происходят новые кибератаки хакерской группировки Nobelium в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах, сообщает УНН

Nobelium базируется в России и причастна к атаками на клиентов SolarWinds в США.

Большинство атак оказались безуспешными. Было выявлено только три учреждения, к аккаунтам которых хакеры получили доступ, с этими организациями работают сотрудники компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Microsoft представила Windows 11

"Центр аналитики угроз Microsoft отслеживает новые действия злоумышленника Nobelium. Наше расследование используемых методов и тактик продолжается", - сообщает компания.

По информации Microsoft, атаки делали на IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%) и неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы. Активность зафиксировали в США (около 45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде и других странах, всего их было 36.

"Мы быстро отреагировали, закрыли доступ и обезопасили устройство. Расследование продолжается", - заявили в Microsoft.

В июне Польша заявила, что располагает доказательствами причастности России к масштабным кибератакам на ряд министров и депутатов.