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суббота, 19 декабря 2020 13:27

Microsoft будет иметь собственные процессоры

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Microsoft будет иметь собственные процессоры
Microsoft разрабатывает собственные процессоры для компьютеров. Фото: pixabay.com

Корпорация Microsoft разрабатывает собственные процессоры для использования на серверных компьютерах и ноутбуках.

Таким образом компания хочет уменьшить зависимость от чиповой технологии Intel Corp, сообщает Bloomberg.

Microsoft использует дизайн британской компании Arm Ltd. для создания процессора, который будет использоваться в центрах обработки данных. Также компания ведет разработку еще одного чипа для питания ноутбуков серии Surfac.

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Американская компания Amazon уже успешно ввела собственные процессоры и утверждает, что они дешевле и производительнее по сравнению с кремниевыми чипами, которые продает Intel.

"Поскольку кремний - это фундаментальный строительный материал, мы инвестируем в собственные разработки в сферах проектирования и производства, а также развиваем и укрепляем партнерские отношения с широким кругом поставщиков микросхем", - сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу.

Финская компания Nokia объявила, что расширяет ассортимент техники. Представить первый ноутбук от Nokia планируют в январе во время выставки CES 2021. Полный перечень характеристик пока не сообщается. Впрочем, есть информация, что в ноутбук встроят модем 4G или даже 5G. С него можно будет звонить.

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