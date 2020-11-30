Nokia будет выпускать ноутбуки

Полный перечень характеристик пока не сообщается. Фото: ferra

Финская компания Nokia объявила, что расширяет ассортимент техники. Представить первый ноутбук от Nokia планируют в январе во время выставки CES 2021, сообщает techtoday.

Полный перечень характеристик пока не сообщается. Впрочем, есть информация, что в ноутбук встроят модем 4G или даже 5G. Из него можно будет звонить.

Компания Nokia при разработке гаджета использовала процессор Intel Core 10 или 11-го поколений. Сейчас ноутбуки зарегистрирован в базе данных Бюро стандартизации Индии - BIS. Это гаджеты NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S, NKi310UL41S.

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Недавно Nokia подписала новую лицензионное соглашение с компанией StreamView на выпуск телевизоров Nokia Smart TV и Android Streaming Box на европейский рынок.