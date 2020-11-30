Nokia будет выпускать ноутбуки

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 459
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1962
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2664
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1809
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6858
Фото
Все фото
6
4
7
33
8
Началась новая миссия на Марсе
Началась новая миссия на Марсе
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
С белыми покрышками и коричневым сиденьем - Harley-Davidson создала первый электровелосипед
С белыми покрышками и коричневым сиденьем - Harley-Davidson создала первый электровелосипед
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
Видео
Все видео
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
Космическую лабораторию запустили американской ракетой
Космическую лабораторию запустили американской ракетой
SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета
SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Киану Ривз, свобода действий и беззаконие: трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 выложили в сеть
Киану Ривз, свобода действий и беззаконие: трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 выложили в сеть
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 459
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1440
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1044
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 171
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 738
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 18:25

Nokia будет выпускать ноутбуки

  Комментировать
Nokia будет выпускать ноутбуки
Полный перечень характеристик пока не сообщается. Фото: ferra

Финская компания Nokia объявила, что расширяет ассортимент техники. Представить первый ноутбук от Nokia планируют в январе во время выставки CES 2021, сообщает techtoday.

Полный перечень характеристик пока не сообщается. Впрочем, есть информация, что в ноутбук встроят модем 4G или даже 5G. Из него можно будет звонить.

Компания Nokia при разработке гаджета использовала процессор Intel Core 10 или 11-го поколений. Сейчас ноутбуки зарегистрирован в базе данных Бюро стандартизации Индии - BIS. Это гаджеты NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S, NKi310UL41S.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple оштрафовали за агрессию и ложь

Недавно Nokia подписала новую лицензионное соглашение с компанией StreamView на выпуск телевизоров Nokia Smart TV и Android Streaming Box на европейский рынок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Nokia будет выпускать ноутбуки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Актриса без ноги имела более 2 тысячи любовников

Начали выпускать популярный автомобиль эпохи джипов

Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека

На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой

Метеорит ударил женщину

"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев

Нашли клад, на который претендуют четыре страны

Самое читаемое
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 15615
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 15246
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 9756
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 8505
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 5643
Наука+ИТ
Киево-Могилянская академия приглашает белорусских студентов на обучение
Киево-Могилянская академия приглашает белорусских студентов на обучение
Ученые обнаружили галактику с сверхмощной силой
Ученые обнаружили галактику с сверхмощной силой Просмотров: 432
NASA построит на Луне атомную электростанцию
NASA построит на Луне атомную электростанцию Просмотров: 207
Apple оштрафовали за агрессию и ложь
Apple оштрафовали за агрессию и ложь Просмотров: 99
Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении
Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении Просмотров: 1782
Больше всего комментируют
25
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
7
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
4
"Коней на переправе не меняют" - что в "Слуге народа" говорят об отставке министра Степанова
2
Значительных сдвигов к миру на Донбассе нет, - Кравчук
Голосов: 3767
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть