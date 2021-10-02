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суббота, 02 октября 2021 20:50

Меркурий показали на фото

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Меркурий показали на фото
BepiColombo сфотографировал Меркурий 1 октября. Фото: ESA

Космический аппарат BepiColombo передал на Землю первые снимки поверхности Меркурия.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA), пишет Укрінформ

Аппарат сфотографировал планету 1 октября, когда пролетал для маневра гравитации.

Снимки северного полушария сделали с расстояния 2420 км. На них видны большие кратеры.

Совместная европейско-японская миссия состоит из трех компонентов: Mercury Transfer Module (MTM) - двигательная установка, сконструированная ESA; Mercury Planetary Orbiter (MPO) - построено ESA; Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) - построено JAXA.

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Миссия запустили в октябре 2018 года. Прибытие к Меркурию планируют в декабре 2025 года, после облета Земли, двух облетов Венеры и шести облетов Меркурия.

Планируют, что аппараты выйдут на орбиту планеты 5 декабря 2025-го, Mio и MPO отделятся и в течение года будут исследовать Меркурий, после чего возможно продление миссии еще на год.

Миссия должна исследовать происхождение и эволюцию планеты, ее форму, структуру, поверхность, геологию, состав и кратеры, происхождение магнитного поля.

Ученые обнаружили новое ближайшее к Солнцу космическое тело - астероид, орбита которого меньше орбиты Меркурия.

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02
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