Меркурий показали на фото

BepiColombo сфотографировал Меркурий 1 октября. Фото: ESA

Космический аппарат BepiColombo передал на Землю первые снимки поверхности Меркурия.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA), пишет Укрінформ

Аппарат сфотографировал планету 1 октября, когда пролетал для маневра гравитации.

Снимки северного полушария сделали с расстояния 2420 км. На них видны большие кратеры.

Совместная европейско-японская миссия состоит из трех компонентов: Mercury Transfer Module (MTM) - двигательная установка, сконструированная ESA; Mercury Planetary Orbiter (MPO) - построено ESA; Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) - построено JAXA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астроном-любитель зафиксировал крупный объект, который врезался в Юпитер

Миссия запустили в октябре 2018 года. Прибытие к Меркурию планируют в декабре 2025 года, после облета Земли, двух облетов Венеры и шести облетов Меркурия.

Планируют, что аппараты выйдут на орбиту планеты 5 декабря 2025-го, Mio и MPO отделятся и в течение года будут исследовать Меркурий, после чего возможно продление миссии еще на год.

Миссия должна исследовать происхождение и эволюцию планеты, ее форму, структуру, поверхность, геологию, состав и кратеры, происхождение магнитного поля.

Ученые обнаружили новое ближайшее к Солнцу космическое тело - астероид, орбита которого меньше орбиты Меркурия.