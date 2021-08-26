Ближайшее к Солнцу: ученые нашли новое космическое тело

Ученые обнаружили новое ближайшее к Солнцу космическое тело — астероид, орбита которого меньше орбиты Меркурия.

Астероид обнаружили ученые Института науки имени Карнеги. Через несколько миллионов лет он может исчезнуть, сообщила Национальная лаборатория оптически инфракрасных астрономических исследований.

"Астероид диаметром примерно в один километр движется по орбите, которая пересекается с орбитами Меркурия и Венеры. Его орбита эллиптическая, имеет диаметр в 70 миллионов километров и наклон в 32 градуса. Астероид вращается вокруг Солнца за 113 дней. В момент наибольшего сближения его поверхность достигает температуры достаточной, чтобы плавить свинец. Космическое тело назвали 2021 PH27", - говорится в сообщении.

Необычная траектория движения астероида означает, что 2021 PH27 либо столкнется с Меркурием или Венерой, либо под действием гравитационного поля Солнца улетит в космос.

Автор: Институт науки Карнеги Голубой пунктир - траектория движения астероида 2021 PH27

Важно знать, какие астероиды находятся на орбитах, близких к земной — ведь среди них есть такие, которые могут столкнуться с Землей. Их трудно обнаружить, поскольку они подлетают к планете в дневное время. Изучение таких астероидов позволяет ученым лучше понять, откуда они возникли и что сформировало Солнечную систему. 2021 PH27 может быть кометой, которая залетела из-за пределов Солнечной системы и попала в ее гравитационное поле.

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Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сфотографировал в начале августа спиральную галактику IC 1954 в созвездии Часы. Галактика в этом созвездии расположена в почти 45 млн световых лет от Земли.