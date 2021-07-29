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четверг, 29 июля 2021 11:22

Медики впервые сумели уменьшить раковую опухоль без операции

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В США смогли уменьшить прогрессирование раковой опухоли мозга с помощью прототипа магнитного шлема.

Ученые из Хьюстонской методистской больницы исследовали, что магнитное поле нарушает перенос электронов в серии реакций, которые митохондрии используют для производства химической энергии, питающей человеческие клетки, пишет ScienceAlert.

"Благодаря смелости пациента мы смогли проверить и подтвердить потенциальную эффективность первой неинвазивной терапии глиобластомы в мире. Глиобластома - редкая форма рака. Опухоль быстро растет в головном мозге или его стволе и почти всегда приводит к смерти. Нарушение же переноса электронов в присутствии усиливающих метаболизм компонентов, которые вырабатываются клетками опухоли, приводит к отмиранию клеток глиобластомы", - заявил нейрохирург Дэвид Баскин.

Шлем оснащен тремя мощными постоянно вращающимися магнитами, которые генерируют колебания магнитного поля.

Автор: sciencealert.com
  Прототип магнитного шлема, который помогает без инвазивного вмешательства
Прототип магнитного шлема, который помогает без инвазивного вмешательства

В мае 2018 года 53-летний пациент обратился к врачу из-за изменения психического состояния. Медики и обнаружили опухоль, которая росла несмотря на лечение и операцию. Поскольку традиционные методы лечения уже не помогали, врачи предложили пациенту испытать магнитный шлем. Процесс лечения длился 36 дней. За это время глиобластома уменьшилась на 31%, а у больного улучшилась речь и когнитивные функции.

Автор: sciencealert.com
  На сканировании заметили уменьшение опухоли
На сканировании заметили уменьшение опухоли

Лечение остановили из-за смерти пациента. Он упал и повредил голову.

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В Турции к медикам больницы города Трабзон с жалобами на вздутие живота обратился 52-летний мужчина. После обследования врачи удалили из тела опухоль весом 21 кг. Над удалением работала команда хирургов. Операция прошла успешно.

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