Маск тайно строит гигантский аккумулятор в Техасе

 
Ексклюзивы
1/5
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Просмотров: 135
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 657
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 207
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1206
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1422
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 630
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1404
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2097
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3735
Фото
Все фото
6
16
5
3
5
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Видео
Все видео
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Показали уникального мягкого работа - выдерживает давление на дне Марианской впадины
Показали уникального мягкого работа - выдерживает давление на дне Марианской впадины
Космический корабль Маска Starship впервые успешно сел. Но потом взорвался
Космический корабль Маска Starship впервые успешно сел. Но потом взорвался
Улыбается и подмигивает - оживили фотографии выдающихся деятелей
Улыбается и подмигивает - оживили фотографии выдающихся деятелей
Интервью
1/5
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Просмотров: 135
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 657
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 369
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 396
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 630
Колонка
Анна-Лилия Кокора
Анна-Лилия Кокора
08 марта 2021
Просмотров: 81
Хочу добре жити
– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна. До неї зайшла в гості після дня, проведеного ...
понедельник, 08 марта 2021 17:58

Маск тайно строит гигантский аккумулятор в Техасе

  Комментировать
Маск тайно строит гигантский аккумулятор в Техасе
Рабочие на объекте держат оборудования в секрете и не допускают посторонних. Фото: unsplash

Дочерняя компания Tesla тайно строит огромную аккумуляторную батарею в штате Техас.

Ее мощность - более 100 МВт. Такая батарея могла бы обеспечить энергией около 20 тысяч домов в жаркий летний день, передает "РБК-Украина".

Рабочие на объекте держат оборудования в секрете и не допускают посторонних. Однако логотип Tesla можно было увидеть на каске рабочего, а официальные документы помогли подтвердить роль компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина сделала шаг к запуску спутника со SpaceX Маска

Коммерческую эксплуатацию проекта запланировано на 1 июня.

Украина договорилась о запуске на орбиту украинского спутника ДЗЗ "Сич 2-30 (2-1)" ракетой компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маск тайно строит гигантский аккумулятор в Техасе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
марта

Первая женщина получила лицензию пилота

Женщины вышли на улицы с кастрюлями

Самолет с 239 людьми бесследно исчез

Самое читаемое
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 14850
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 9189
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 7497
Дом, который заставит завидовать
Дом, который заставит завидовать
8
 Просмотров: 5490
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
5
 Просмотров: 5211
Наука+ИТ
Первая женщина получила лицензию пилота
Первая женщина получила лицензию пилота
 Просмотров: 126
Разрабатывают проект "Росомаха" - пользователи будут иметь сверхчеловеческий слух
Разрабатывают проект "Росомаха" - пользователи будут иметь сверхчеловеческий слух Просмотров: 909
В NASA рассказали, когда отправят впервые женщину на Луну
В NASA рассказали, когда отправят впервые женщину на Луну Просмотров: 198
В Киевском метрополитене появилась новая станция метро
В Киевском метрополитене появилась новая станция метро
 Просмотров: 1503
Марсоход впервые проехался поверхностью Красной планеты
Марсоход впервые проехался поверхностью Красной планеты Просмотров: 594
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
3
В Абхазии задержали террориста ДНР
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 3797
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть