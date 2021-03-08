Маск тайно строит гигантский аккумулятор в Техасе

Рабочие на объекте держат оборудования в секрете и не допускают посторонних. Фото: unsplash

Дочерняя компания Tesla тайно строит огромную аккумуляторную батарею в штате Техас.

Ее мощность - более 100 МВт. Такая батарея могла бы обеспечить энергией около 20 тысяч домов в жаркий летний день, передает "РБК-Украина".

Рабочие на объекте держат оборудования в секрете и не допускают посторонних. Однако логотип Tesla можно было увидеть на каске рабочего, а официальные документы помогли подтвердить роль компании.

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Коммерческую эксплуатацию проекта запланировано на 1 июня.

Украина договорилась о запуске на орбиту украинского спутника ДЗЗ "Сич 2-30 (2-1)" ракетой компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.