Маск разрабатывает чип для мозга, который усовершенствует человека

Илон Маск разрабатывает чип для мозга. Фото: gazeta.ru

Компания Neuralink разрабатывает технологию, которая позволит людям общаться без языковых средств. Это приведет к исчезновению человеческой речи всего через 5 лет.

"Вам не придется говорить, хотя мы все еще можем это сделать по сентиментальным причинам", - сказал основатель компании Маск, сообщает Independent.

Речь идет о разработке устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга в краткосрочной перспективе, а ее конечная цель заключается в совершенствовании людей.

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По словам Маска, после внедрения чипа Neuralink в мозг люди смогут общаться очень быстро и с большей точностью.

"Я не уверен, что произойдет с языком. В такой ситуации это было бы похоже на матрицу. Ты хочешь говорить на другом языке? Нет проблем, просто скачай программу", - добавил он.

Глава компании Tesla Илон Маск рассказал об изменениях, которые ждут серийную версию пикапа Cybertruck по сравнению с прототипом, представленным в прошлом году.