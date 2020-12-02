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среда, 02 декабря 2020 08:30

Маск рассказал, когда ожидается первая высадка человека на Марс

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Маск рассказал, когда ожидается первая высадка человека на Марс
В течение следующих 2-х лет ожидается, что на Марс полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту. Фото: Reuters

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что отправить человека на Марс можно будет в ближайшие 6 лет, а в лучшем случае – до 2025 года.

Об этом Маск заявил на церемонии премии "Аксель Шпрингер".

По его словам, отправка человека на Марс "с высокой долей вероятности" состоится, при благоприятных обстоятельствах это может произойти через 4 года. В течение следующих 2-х лет ожидается, что на Марс полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту.

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В кратере Гейл на Марсе около 4 млрд лет назад произошли меганаводнения. Это смогла подтвердить команда ученых NASA с помощью данных, собранных марсоходом Curiosity, сообщает Engadget.

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