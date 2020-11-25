Марсоход обнаружил доказательства наводнений на Марсе

Наличие воды на Марсе может свидетельствовать о существовании жизни на планете, Фото: pixabay

В кратере Гейл на Марсе около 4 млрд лет назад произошли меганаводнения.

Это смогла подтвердить команда ученых NASA с помощью данных, собранных марсоходом Curiosity, сообщает Engadget.

"Следы от потопов ранее идентифицировались искусственными спутниками", - рассказал ученый Альберто Фейрен.

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По его словам, это первый случай, когда следы меганаводнений зафиксировали с использованием данных, которые собрал велосипед Curiosity.

Специалисты использовали снимки, которие сделали камеры Mars Hand Lens Image и Mastcam на борту марсохода Curiosity, для наблюдения за камнями и минералами в кратере Гейл. Исследователи обнаружили отложения, вызванные внезапными паводками после того, как сформировался кратер. По их мнению, наводнения вызвало мощный удар от падения метеорита, который сгенерировал достаточно тепла, чтобы огромное количество льда планеты растаяло. Во время этого выделились углекислый газ и метан, которые в сочетании с водяным паром на короткое время обеспечили теплый и влажный климат. Это привело к проливным дождям по всей планете, а каменные образования сдвинулись из кратера Гейл.

Наличие воды на Марсе может свидетельствовать о существовании жизни на планете, поэтому NASA и другие космические агентства ищут ее на небесных телах Солнечной системы. Фейрен пояснил, что "планета имела условия, необходимые для того, чтобы на Марсе была вода, а на Земле - где вода, там жизнь".

Задача искать следы жизни на Марсе будет и для велосипеда Perseverance после высадки на поверхности планеты в феврале 2021 года.

Едва уловимые звуки работы во время межпланетного полета улавливал марсоход агентства NASA, которий впервые оснащен микрофонами. Он передал аудиозапись на Землю, сообщает NASA. Микрофон на борту марсохода NASA Mars 2020 Perseverance записал звуки полета космического корабля в межпланетном пространстве.