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среда, 23 декабря 2020 08:22

Маск пытался продать Tesla компании Apple

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Маск пытался продать Tesla компании Apple
Маск хотел продать Tesla Куку за 1/10 ее стоимости на сегодняшний день. Фото: Reuters

Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что в трудное для Tesla время предложил главе компании Apple Тиму Куку выкупить компанию по производству электрокаров.

Об этом Маск написал в Twitter.

"В мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Кука, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за 1/10 ее стоимости на сегодняшний день). Тот отказался от встречи", - заявил он.

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Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск грубо охарактеризовал Bitcoin и сравнил криптовалюту с фиатными деньгами.

"Bitkoin почти такое же дерьмо, как и фиатные деньги", - заявил Маск.

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