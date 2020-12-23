Маск пытался продать Tesla компании Apple

Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что в трудное для Tesla время предложил главе компании Apple Тиму Куку выкупить компанию по производству электрокаров.
Об этом Маск написал в Twitter.
"В мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Кука, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за 1/10 ее стоимости на сегодняшний день). Тот отказался от встречи", - заявил он.
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Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск грубо охарактеризовал Bitcoin и сравнил криптовалюту с фиатными деньгами.
"Bitkoin почти такое же дерьмо, как и фиатные деньги", - заявил Маск.
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