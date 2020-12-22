Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск грубо охарактеризовал Bitcoin и сравнил криптовалюту с фиатными деньгами.

Об этом он написал в Twitter.

"Bitkoin почти такое же дерьмо, как и фиатные деньги", - заявил Маск.

В следующем посте он упомянул конкурента биткоина - криптовалюту Dogecoin.

Маск также опубликовал мем, который шутливо отображает его попытки сопротивляться инвестированию в биткоины, чем вызвал бурную реакцию пользователей.

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Фиатные или фидуциарные деньги-это привычные средства оплаты, обычные бумажные купюры, деньги на банковских картах. Это валюта, чью номинальную стоимость устанавливает и гарантирует государство. На прошлой неделе курс Bitcoin впервые превысил $23 тыс., а уже 20 декабря установил новый исторический рекорд – $24,146 тыс. за монету.