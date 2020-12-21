Курс Bitcoin продолжает расти: монета установила новый рекорд

21 декабря валюта торгуется на уровне $23,846. Фото: pexels.com

На прошлой неделе курс Bitcoin впервые превысил $23 тыс., а уже 20 декабря установил новый исторический рекорд – $24,146 тыс. за монету.

Впрочем, вечером 20 декабря стоимость главной криптовалюты откатилась до $23,526 тыс. По состоянию на 10:30 21 декабря валюта торгуется на уровне $23,846 тыс., свидетельствуют данные онлайн-сервиса CoinDesk.

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В общем, на этой неделе валюта постоянно росла. 16 декабря, впервые в истории, стоимость Bitcoin превысила $20 тис.

Аналитики отметили всплеск интереса к криптовалюте. Это толкает их котировки вверх. Так, за последний год Bitcoin подорожал на 180%. Эксперты прогнозируют, что стоимость монеты будет расти, пока не достигнет отметки в $1,6 млн.