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суббота, 06 марта 2021 21:56

Марсоход впервые проехался поверхностью Красной планеты

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Марсоход впервые проехался поверхностью Красной планеты
Perseverance проехал по Марсу. Фото: Украинская правда

Марсоход "Настойчивость" (Perseverance) впервые проехался Марсом.

Путешествие не было далеким - роер проехал всего 6,5 метра, поездка длилась 33 минуты и включала поворот на 150 градусов, сообщает космическое агентство в Twitter.

"Это настоящее начало нашего путешествия здесь. Это будет как с Одиссеем, который встречал происшествия на пути. Надеюсь, Циклопов не будет, но я уверена, что об этом напишут много историй", сообщают инженеры НАСА

Марсоход должен отправиться на место, которое считается дельтой древней реки, в поисках признаков древней жизни на планете. "Настойчивость" может продвигаться на 200 метров в день.

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В первые секунды после посадки на Марсе ровер Perseverance сфотографировал клубы дыма своей задней камерой. Это последствия запрограммированного NASA технического маневра.

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06
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