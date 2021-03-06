Марсоход впервые проехался поверхностью Красной планеты

Марсоход "Настойчивость" (Perseverance) впервые проехался Марсом.
Путешествие не было далеким - роер проехал всего 6,5 метра, поездка длилась 33 минуты и включала поворот на 150 градусов, сообщает космическое агентство в Twitter.
"Это настоящее начало нашего путешествия здесь. Это будет как с Одиссеем, который встречал происшествия на пути. Надеюсь, Циклопов не будет, но я уверена, что об этом напишут много историй", сообщают инженеры НАСА
Марсоход должен отправиться на место, которое считается дельтой древней реки, в поисках признаков древней жизни на планете. "Настойчивость" может продвигаться на 200 метров в день.
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В первые секунды после посадки на Марсе ровер Perseverance сфотографировал клубы дыма своей задней камерой. Это последствия запрограммированного NASA технического маневра.
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