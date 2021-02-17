Марс был пригоден к жизни - исследование

На Марсе когда-то была вода соленостью похожа на современные океаны на Земле. Фото: 24smi.org

Марсоход NASA Curiosity собрал пробу с давних озерных отложений с кратера Гейл на Марсе.

Вода на красной планете когда-то была соленой и богатой минералами, пишет Phys.org.

По словам ученых, им удалось определить наличие в образцах глинистых материалов и сохранить при этом выхваченные из воды ионы.

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Анализ показал, что вода на Марсе по солености похожа на воды современных океанов Земли. Это означает, что когда-то красная планета была пригодна для жизни.

"Вам нужен водяной пар для освобождения хлора, а для образования хлороводорода нужны такие побочные продукты воды, как водород. Вода является критически важной в этой химии", - прокомментировал физик Кевин Олсон.

Зонд "Надежда" ОАЭ в рамках первой межпланетной арабской миссии Al Amal достиг орбиты Марса и передал первое изображение красной планеты.