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пятница, 02 июля 2021 22:51

Люди будут жить значительно дольше. Ученые сказали когда

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Люди будут жить значительно дольше. Ученые сказали когда

Ученые из Вашингтонского университета решили оценить максимальную продолжительность жизни людей к 2100 году. Об этом сообщает Demographic Research.

Для этого авторы исследования использовали статистическое моделирование. В него включили такие параметры как возможное развитие медицины, генетики и другие показатели.

По оценкам специалистов, вероятность того, что к 2100 году человек сможет дожить до 126 лет равна 89%, до 128 — 44%, а до 130 — 13%. На сегодня это абсолютный рекорд, который, по официальным данным, не достиг еще ни один человек на Земле.

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Самым старым человеком, данные о котором были задокументированы официально, считается француженка Жанна Луиза Кальман, которой на момент смерти в 1997 году было 122 года. Сегодня старейший человек на планете — 118-летняя Канэ Танака из Японии.

Ранее эксперты рассказали, какой витамин может продлить молодость.

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