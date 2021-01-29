Луна имеет влияние на сон человека - ученые

Лунный свет очень яркий для человеческого глаза. Фото: pixabay

Луна может вызвать не только морские приливы и отливы.

Ученые в США обнаружили, как фазы Луны влияют на сон человека, пишет Science alert.

В эксперименте Университета Вашингтона приняли участие 98 жителей трех общин индейского народа Тоба в Аргентине. Одна постоянно использует электричество, другая - несколько часов в день, и третья вообще не имеет искусственного освещения. Людям дали портативные устройства, которие отслеживали режим сна в течение двух месячных циклов. Один месячный цикл - это 29,5 дней. В то же время ученые провели такое же исследование с участием 464 студентов из Сиэтла - современного и хорошо освещенного в любое время суток мегаполиса.

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Лунный свет очень яркий для человеческого глаза. Можно считать, что когда нет другого света, то он может играть значительную роль в модуляции ночной активности человека. Поэтому ученые решили проверить гипотезу о том, что в сообществах, которые не имеют доступа к электричеству, в полнолуние у людей повышается ночная активность.

Примерно участники эксперимента с индейской общины ложились спать на 30 минут позже и спали на 50 минут меньше ночью перед полнолунием, когда лунный свет особенно яркий. Ученые сравнили эти данные с результатами исследования с участием молодых людей из Сиэтла. Оказалось, что их режим сна менялся почти так же. Перед полнолунием люди ложились спать еще позже и продолжительность их сна была еще короче, чем у жителей индейской общины.

Исследователи считают, что этот эффект появился еще в доиндустриальную эпоху, когда люди пытались использовать период максимального яркого лунного света для своих занятий, и закрепился в ходе эволюционной адаптации.

"Наши открытия убедительно свидетельствуют о том, что человеческий сон до сих пор синхронизирован с фазами Луны независимо от этнического и социокультурного происхождения", - отметили авторы исследования.

Постоянный отдых после обеда помогает поддерживать ментальное здоровье человека. Ученые в Китае проверили режим сна 2214 здоровых людей, которым больше 60 лет.