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вторник, 11 июня 2019 05:28

Кто не сможет сдавать ВНО по географии

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Кто не сможет сдавать ВНО по географии
ВНО началось тестом по математике 21 мая. Участие в тестировании по математике приняли 160 тыс. Человек. Официальная сессия ВНО закончится тестирование по химии 13 июня

11 июня пройдет Внешнее Независимое Оценивание по географии.

Для выполнения задач будет отведено 150 минут. Начнется запуск абитуриентов в 10:15 до 10:50, начнется тест в 11:00.

С собой нужно взять оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, паспорт, приглашение-пропуск для участия в ВНО - без этих документов сдача тестов невозможна, рассказывает tsn.ua.

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Нельзя брать с собой устройства считывания, средства связи, печатные или рукописные материалы.

Стоит взять прозрачную бутылку с водой С собой разрешено иметь прозрачную бутылку с питьевой водой, а также две-три ручки с чернилами черного цвета.

Результаты ВНО по географии абитуриенты могут узнать на информационных страницах участников до 25 июня 2019 года.

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