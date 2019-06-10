Кто не сможет сдавать ВНО по географии

11 июня пройдет Внешнее Независимое Оценивание по географии.
Для выполнения задач будет отведено 150 минут. Начнется запуск абитуриентов в 10:15 до 10:50, начнется тест в 11:00.
С собой нужно взять оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, паспорт, приглашение-пропуск для участия в ВНО - без этих документов сдача тестов невозможна, рассказывает tsn.ua.
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Нельзя брать с собой устройства считывания, средства связи, печатные или рукописные материалы.
Стоит взять прозрачную бутылку с водой С собой разрешено иметь прозрачную бутылку с питьевой водой, а также две-три ручки с чернилами черного цвета.
Результаты ВНО по географии абитуриенты могут узнать на информационных страницах участников до 25 июня 2019 года.
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