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четверг, 26 ноября 2020 13:47

Космическую лабораторию запустили американской ракетой

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Космическую лабораторию запустили американской ракетой
Запустили научная лаборатория Mars Science Laboratory Фото: universetoda

26 ноября 2011 с космодрома на мысе Канаверал ракетой Атлас V запустили научная лаборатория Mars Science Laboratory с марсоходом "Кьюриосити".

Для того чтобы осуществить полноценный анализ марсианских почв и компонентов атмосферы, а также доказать существование жизни на Марсе. Над разработкой лаборатории начали работать в 2004 году.

В следующем году НАСА отложило запуск лаборатории на конец 2011 года из-за нехватки времени для испытаний. На создание проекту потратили $ 400 млн.

Космическая лаборатория имела вес - 3839 кг, это самый большой агрегат в истории, который запускали в космос. Он состоял из трех модулей - транспортного, посадочного и марсохода. Первый полет MSL длился почти два года. 6 августа 2012 в 5:17 марсоход "Кьюриосити" совершил управляемую посадку в кратер "Гейла" на Марсе.

Посадка марсохода "Кьюриосити" на поверхность была уникальной операцией, которую никогда не выполняли. НАСА использовала новую технологию Sky Crane, Небесный кран для посадки аппаратов на поверхность.

Посадочный модуль во время полета отделили от перелетной модуля "Атлас V" перед входом в атмосферу. Для торможения использовали сопротивление атмосферы, затем парашют, и, наконец, тормозной двигатель. "Кьюриосити" не сразу коснулся поверхности планеты - на определенной высоте марсоход опустился на тросах, которые затем отключили, а модуль отлетел в сторону, чтобы не загрязнять реактивными выхлопами место посадки марсохода. Трансляция посадки в прямом эфире осуществлялась на сайте NASA.

Перед экипажем MSL были поставлены несколько научных задач. Они имели изучить атмосферу, климат и геологию планеты, обнаружить следы биологических процессов, чтобы установить возможность существования жизни на Марсе. Выполнить поставленные задачи экипаж имел 686 земных суток и 10 км хода.

7 февраля 2014 "Кьюриосити" сделал первые в истории снимки Земли с поверхности Марса.

24 июня НАСА сообщили, что Марс когда-то имел условия окружающей среды, благоприятные для микробной жизни, а 24 марта 2015 обнаружили соединения азота в большом количестве. Это стало подтверждением теории зарождения жизни на красной планете для зарождения жизни.

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26 ноября 2018 в 21:54 по киевскому времени модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в районе нагорья Элигий. Миссия проводили в рамках программы Discovery американского аэрокосмического агентства НАСА. Модуль InSight представляет собой автономную лабораторию. В течение 720 дней он исследовал внутреннюю структуру Марса, регистрируя сейсмические толчки на ее поверхности.

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Дата
26
ноября

Космическую лабораторию запустили американской ракетой

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