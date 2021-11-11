Космический корабль SpaceX Crew Dragon 3 отправился к МКС

SpaceX Crew Dragon 3 на старте. Фото: Reuters

Космический корабль Crew Dragon-3 американской компании SpaceX успешно стартовал со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Запуск был произведен 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 04:03 по Киеву), сообщает пресс-служба.

На борту экипажа находятся астронавты НАСА Раджа Чар, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA), немец Маттиас Маурер. Астронавты будут на МКС шесть месяцев – до апреля 2022 года.

NASA и SpaceX переносили дату запуска миссии Crew-3 четырежды. За это время домой успела вернуться предыдущая миссия.

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Crew-3 является частью многомиллиардного партнерства NASA с SpaceX, которое подписалось после завершения программы космических шаттлов в 2011 году и направлено на восстановление способности США выполнять пилотируемые космические полеты. Научные основные моменты миссии включают эксперимент по выращиванию растений в космосе без почвы или других питательных сред, а также эксперимент по созданию оптических волокон в условиях микрогравитации, которые, как предполагали предыдущие исследования, будут превосходить по качеству сделанные на Земле.