Коронавирус значительно влияет на интеллект - ученые шокировали исследованиям

Короновирус снижает интеллект. Фото: pixabay.com

У людей, перенесших коронавирус, массово фиксируют существенное снижение интеллекта. Этот эффект не проходит даже после выздоровления.

К такому выводу пришел коллектив британских и американских ученых. Результаты их исследования опубликованы на сайте журнала The Lancet.

Ученые собрали данные более 81 тыс. человек. С января по декабрь 2020 году они проходили тест умственных способностей Great British Intelligence Test и предоставляли данные о Covid-19 - была ли болезнь и в какой форм.

Исследователи сопоставили данные здоровых людей и тех, кто перенес коронавирус. При этом были учтены все сопутствующие факторы, вроде пола, возраста, уровня образования, общего состояния здоровья и других.

Серьезный ущерб коронавирус нанес людям, которые переболели тяжелой формой с применением ИВЛ. Их сводный балл интеллекта в Great British Intelligence Test снизился на уровень семи баллам в традиционных тестах IQ.

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При этом ученые считают, что уровень интеллекта не восстанавливается со временем, даже спустя почти год после выздоровления.

Коронавирус оказывает всестороннее негативный эффект на человеческие способности - абстрактное мышление, логику, концентрацию внимания. Но для более полного понимания проблемы ученые призывают к дальнейшим исследованиям.

Люди, которые перенесли коронавирус, могут иметь постковидний синдром. Должны проходить реабилитацию. Со временем могут возникать болезни легких, сердца, сосудов, нервной системы, суставов. Последствия для здоровья, которые провоцирует Covid-19, до сих пор исследуют. У каждого последствия проявляются индивидуально