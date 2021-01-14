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четверг, 14 января 2021 10:35

Корабль Илона Маска успешно вернулся на Землю

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Корабль Илона Маска успешно вернулся на Землю
Приводнения капсулы осуществили благодаря парашютной системе. Фото: pixabay

На Землю из космоса вернулся грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Устройство приводнилось у берегов Флориды, сообщили в компании.

"Приводнение Dragon подтверждено, на этом 21-я миссия по восстановлению запасов и 1-го возвращения космического корабля на побережье Флориды завершена", - написали в сообщении.

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Приводнения капсулы осуществили благодаря парашютной системе в 3:27 по киевскому времени в Мексиканском заливе к западу от Флориды.

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX завершила установку 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship. Starship SN9 установлен на пусковом комплексе в городе Бока Чика, штат Техас.

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