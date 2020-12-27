SpaceX начинает испытания корабля, предназначенного для полетов на Марс

Запуск космического корабля Starship состоится в январе 2021 года. Фото: Nasa

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX завершила установку 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Starship SN9 установлен на пусковом комплексе в городе Бока Чика, штат Техас. Установление должны были завершить еще 14 декабря, но прототип упал в ангаре и повредил закрылки.

Его запуск состоится уже через месяц – в январе 2021 года.

В Twitter Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

Изобретатель добавил, что "скоро" на другом пусковом комплексе космодрома установят SN10. Всего SpaceX одновременно строит еще 8 космических кораблей различных модификаций.

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но через женщин давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.