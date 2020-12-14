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понедельник, 14 декабря 2020 09:56

Компания Илона Маска установила новый рекорд
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Американская космическая компания SpaceX доставила на земную орбиту семитонный спутник радиовещания SXM-7.

Груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила 6 подобных миссий, сообщает Spacex в Twitter.

Старт ракеты-носителя, доставившей спутник компании Sirius XM, состоялся 13 декабря с комплекса SLC-40 во Флориде, США. Через 9 мин. после старта первая многоразовая ступень Falcon 9, которую за последние 652 дня использовали в 7-й раз, приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане. Между этим и предыдущим запуском прошло 54 дня, что является рекордом для SpaceX.

Фото: twitter.com/SpaceX

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Ракета-носитель Falcon - 9 компании SpaceX с микроспутниками Starlink отправилась с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида в США. 16-ю партию из 60 интернет-спутников вывели на околоземную орбиту через 15 мин. после старта Falcon-9.

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