Комментировать твиты будет интереснее: тестируют новую функцию

Пользователи не будут видеть количества дизлайков. Фото: pixabay.com

В Twitter ввели функцию лайков и дизлайков к комментариям. Ее тестируют, чтобы выяснить лучшие типы ответов при общении для дальнейшего развития возможностей соцсети.

Отныне можно будет оценить уместность комментариев к твитам, сообщает Twitter Support. Нововведение доступно только для пользователей iOS.

"Можно будет увидеть различные варианты повышения или снижения голосов за ответы. Мы пытаемся понять, какие типы ответов вы считаете важными во время общения, чтобы впоследствии показать больше таких комментариев", - говорится в сообщении.

Дизлайки не будут видеть другие пользователи, но их количество будет учитываться при подсчете ответов "за". Они будут отображаться в виде лайков.

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Голосовая соцсеть Clubhouse отменила приглашения на регистрацию и открыла свободный доступ для всех пользователей. Сначала соцсеть была доступна только на iOS по системе инвайтов. Это стало своеобразной фишкой и рекламой социальной сети.