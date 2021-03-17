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среда, 17 марта 2021 14:01

Количество украинских пользователей в соцсетях выросло на 7 млн

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Количество украинских пользователей в соцсетях выросло на 7 млн
Количество украинских пользователей в соцсетях выросло на 7 млн фото: allo.ua

За год карантина украинская аудитория соцсетей увеличилась на 7 млн ​​человек. Такие результаты исследования получила компания GlobalLogic из баз открытых данных.

В начале 2020 года в Украине было 19 млн пользователей. В 2021-м показатель достиг 26 млн, сообщает "Интерфакс-Украина".

С 2019 года количество зарегистрированных украинцев в Instagram выросло на 22%, а в Facebook - на 7%. Сейчас ними пользуется 14 и 16 млн украинцев соответственно.

"За последний год новая социальная сеть TikTok достигла 16% пользователей из Украины, ее рост составил 500%. Самой популярной соцсетью остается YouTube с охватом 96% пользователей в Украине. В среднем на сайте они проводят около 40 мин. в день", - сообщают в GlobalLogic.

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Количество украинских интернет-пользователей выросло на 2 млн, что на 33% больше, чем в 2019 году. В начале 2021-го составляла почти 30 млн, то есть почти 67% населения страны.

Пандемия спровоцировала спрос на просмотр видео и фильмов. За последний год по всему миру фильмы стали смотреть на 57% больше. На 37% больше стали слушать музыку и 15% - подкасты.

Для анализа компания GlobalLogic использовала данные с Data Report, Государственной службы статистики, Kantar и PlusOne, а также внутреннюю статистику.

Компания Google, которой принадлежит операционная система Android, усовершенствовала функцию быстрой съемки видео в фирменном приложении Camera.

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