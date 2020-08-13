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четверг, 13 августа 2020 12:11

Когда запустят сеть 6G

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Когда запустят сеть 6G
Стратегия развертывания 6G базируется на развитии передовых технологий, обеспечении необходимых стандартов и регистрации патентов. Фото: Pixabay

Пилотный проект связи шестого поколения 6G, по сообщению правительства Южной Кореи, запустят в 2026 году.

Сроки запуска пилотного проекта на встрече с министрами озвучил премьер-министр Кореи Чунг Се-Кюн, сообщает издание BusinessKorea.

Стратегия развертывания 6G базируется на развитии передовых технологий, обеспечении необходимых стандартов и регистрации патентов. Из бюджета Кореи на реализацию этого плана выделят 200 млрд вон в течение 5 лет. При этом финансирование стартует с 2021 года.

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По словам корейского премьера, правительство будет настаивать на решении 10 стратегических задач при развертывании сети. В них входят Сверхпроизводительность и Высокая точность стандарта.

После регистрации новых технологий в начале 2026 года запустят проект по модернизации текущей сетевой инфраструктуры Южной Кореи. В первую очередь модифицируют инфраструктуру в пяти основных областях. Это цифровое здравоохранение, иммерсивный контент (возможность организации конференций без непосредственного участия спикеров), беспилотные автомобили, умные города и разумное производство.

Авторы проекта ожидают, что скорость передачи данных при 6G достигнет одного терабайта в секунду. Это в пять раз быстрее, чем в 5G. При этом сеть шестого поколения будет работать на высоте до 10 км над Землей.

В Великобритании сожгли 20 вышек разных мобильных операторов из-за слухов, что мобильная связь 5G способствует распространению коронавируса.

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