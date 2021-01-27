Когда появится iPhone 13

когда ждать новый iPhone 13

Компания Apple отложила выпуск нового смартфона IPhone 13. Первые модели на рынке могут появиться в сентябре 2022-го, однако пока это лишь слухи.

По информации инсайдеров, Apple пересмотрит дизайн и уменьшит "чёлку", в который вмонтирована фронтальная камера. Благодаря этому экран станет визуально больше.

Процессор iPhone 13 будет 120 Гц. Высокая частота обновления экрана означает лучшую четкость, цветопередачу и оттенков. Геймеры также будут удовлетворены. 8 Гб оперативной памяти позволят запускать сразу несколько игр. Кроме того, по слухам, iPhone 13 будет самый эффективный аккумулятор из когда-либо сделанных Apple. Говорят, батарея выдержит до 2 дней без подзарядки.

Разработчики пообещали улучшить работу камеры в ночном режиме и установить LiDаR. Это 3D-сенсор, лазерный измеритель, который мгновенно сможет определить рост человека, мониторить среду в 3D-пространстве, а также формировать изображение дополненной реальности.

В новом iPhone 13 встроят сразу терабайт памяти Поэтому, вероятно, пользователи будущих смартфонов смогут отказаться от облачных хранилищ.

Цена нового iPhone 13 даже по слухам пока неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: YouTube, Zoom, Facebook - ученые рассказали, как сервисы вредят окружающей среде

В США iPhone 12 представили в октябре прошлого года. В Украине модель продают с ноября 2020-го. В среднем iPhone 12 стоит 29 тыс. грн.