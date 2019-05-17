Коал объявили функционально вымершими Фото:Metro

Австралийский фонд коал объявил животных функционально вымершими.

На сегодня осталось 80 тыс. представителей вида. Однако, этого не хватает для воспроизведения нового поколения, сообщает Metro.

Их популяция сократилась настолько, что теперь никак не влияет на окружающую среду. Кроме этого, осталось минимум взрослых особей, способных размножаться. Теперь, любое генетическое заболевание может их окончательно уничтожить.

Основная причина вымирания - изменение климата. Тысячи этих животных погибают от обезвоживания из-за повышения температуры. Коалы также сильно страдают из-за исчезновения лесов.

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"Я призываю нового премьер-министра после майских выборов принять Закон о защите коал, который был написан и готов к работе от 2016 года. Тяжелое положение коал теперь ложится на его плечи", - сообщает председатель Австралийского фонда коал Дебора Табарт.

По данным Фонда, животных вообще не осталось в 41 из 128 федеральных территорий, где они раньше жили.

В Австралии маленький коричневый грызун стал первой официальной жертвой последствий глобального потепления. Так, министерство окружающей среды и энергетики страны внесло рифового мозаичнохвостого крысы в ​​перечень вымерших животных. Об исчезновении этого вида из-за изменений климата ученые говорили еще в 2016 году.