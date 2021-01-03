Китайский зонд пролетел 400 млн км к Марсу

Китайский зонд преодолел 400 млн км. Фото: korrespondent.net

Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвень-1" достигнет орбиты Красной планеты в феврале.

Об этом сообщил Xinhua.

По данным Китайского национального космического управления, "Тяньвень-1" одолел уже более 400 млн км. По плану, на орбиту Марса выйдет в следующем месяце.

После зонд 2-3 месяца будет исследовать потенциальные места для посадки, которая планируется в мае.

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Зонд запустили 23 июля 2020 года. С тех пор он сделал снимок, на котором видно Землю и Луну, а также несколько селфи. Он выполнил 3 коррекции орбиты, маневр в далеком космосе и самопроверку.

Зонд "Тяньвень-1" весом около 5 т состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Его назначение - выполнение полета по орбите, приземление и передвижения по планете.