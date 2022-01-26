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среда, 26 января 2022 13:01

Какой Айфон выбрать в 2022 году

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Apple предлагает большой ассортимент Айфонов. Только на официальном сайте на данный момент — 4 поколения. Каждая линейка, кроме Special Edition, содержит по 3 или 4 устройств. У дилеров еще больше интересных предложений. В продаже можно найти гаджеты, которые не успели устареть, хотя и были сняты с производства, например, iPhone X или Xr.

При выборе Айфона в 2022 году целесообразно учитывать не только актуальность, но и собственные потребности. Какой гаджет купить — зависит от бюджета и целей эксплуатации.

Автор: moyo.ua
 

iPhone 13 Pro

Айфон 13 Pro из новой тринадцатой линейки — золотая середина. Эта модель не такая дорогая, как Pro Max, и гораздо интереснее, чем обычная "тринадцатка". Ее стоимость зависит от количества постоянной памяти. В самой дорогой сборке стоит накопитель на 1 Тб, а в самой дешевой — на 128 Гб. Диагональ экрана — 6,1". На данный момент — это самый удобный размер смартфона. Он оптимален для просмотра мультимедиа в хорошем качестве и для управления одной рукой.

Поддерживается ProMotion-технология, отвечающая за гибкую частоту обновления. Отсюда — плавность смены кадров при воспроизведении игр и другого динамичного контента. Камера — тройная, с усовершенствованной системой стабилизации, кинематографическим режимом и фотографическими стилями. Улучшена аппаратная и программная часть.

Главный компонент iPhone 13 Pro — Apple A15. Это самый быстрый мобильный чип за всю историю Айфонов. Его преимущества выражаются в рекордном быстродействии и в оптимизации энергозатрат.

iPhone 12 mini

Модель из двенадцатой серии — подходящий вариант для тех, кто не любит фаблеты. Он весит всего 133 г и по размеру напоминает первые смартфоны, которые были популярны в "нулевых". При этом дисплей не очень маленький — 5,4". Такого дюймажа достаточно для беспроблемной работы в приложениях и набора текста на виртуальной клавиатуре.

Цена у iPhone 12 mini весьма привлекательная, а расцветку корпуса можно подобрать на любой вкус. Всего доступно шесть вариантов. Есть даже пурпурный и зеленый.

Аппаратная часть у гаджета мощная, к ней принадлежат такие компоненты, как:

● A14 Bionic,
● 4-ядерная графика,
● быстрый накопитель до 256 Гб,
● элемент питания на 2227 мАч.

iPhone 11

Хороший вариант для пользователей, который применяют мобильный телефон для звонков, переписок, интернет-серфинга. При минимальных требованиях к "начинке" можно взять версию на 64 Гб. Она обойдется дешевле, чем устройства из серий поновее. Двойная камера 12 + 12 Мп отлично снимает в ночном режиме даже без Лидара (этот датчик в базовой версии не предусмотрен). Процессор A13 Bionic сохраняет конкурентоспособность даже спустя 2 года после выхода. Смартфон "летает" без каких-либо лагов и торможений.
На фоне iPhone 12 и 13 "одиннадцатка" выделяется благодаря дизайну. У нее закругленные боковые грани, из-за которых корпус смотрится несколько изящнее. Для тех, кому не зашла "плитка" с прямыми ребрами, — то, что нужно.

iPhone SE 2020

Любителям маленьких телефонов Айфон SE 2 также понравится. Его достоинства:

  1. Демократичная стоимость. Гаджет изначально позиционировался как бюджетный, его цена балансирует на невысоком уровне.
  2. Миниатюрность. Диагональ дисплея — всего 4,7". Если большой экран не нужен, лучшего решения не найти.
  3. Разблокировка пальцем. Многим консервативным пользователям не нравится Face ID. В SE его нет, зато есть датчик отпечатка пальца.
  4. Продуктивный процессор. Спешл Эдишн функционирует на базе A13 Bionic. Такой же чип встроен во все Айфоны из одиннадцатой серии.

Если хочется все и сразу, стоит присмотреться к Айфон 13 Про Макс. Это самый новый и продвинутый мобильник Эпл. Правда, на версию с большим запасом памяти придется потратиться.

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