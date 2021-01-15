Какие последствия имеет взрыв сверхновой звезды - ученые сделали фото

Ученые смогли показать, что случается после того, как взрывается сверхновая звезда.

Фото-доказательство опубликовали на сайте обсерватории телескопа Hubble.

На фотографии видно газообразный "труп", что расширяется. Это остатки сверхновой звезды, известной как 1E 0102.2-7219.

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Автор: NASA, ESA, and J. Banovetz and D. Milisavljevic Ученым удалось отразить последствия взрыва сверхновой звезды.

Исследователи утверждают, что звезда давно взорвалась в Малом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике нашего Млечного Пути, которая расположена примерно в 200 000 световых лет от нас.

Газовые узлы в этом остатке сверхновой перемещаются с различными скоростями и направлениями. Поэтому те, которые движутся к Земле есть синего цвета, а те, что удаляются - красного.

Газ уносится от места взрыва со средней скоростью 3,2 миллиона километров в час. На такой скорости можно добраться до Луны и обратно за 15 минут.

Каждые 114 дней в центре галактики ESO 253-G003 происходят яркие вспышки. Это сумели исследовать астрономы из Гавайского университета, сообщает ScienceAlert. Галактика расположена примерно в 570 млн лет от Земли. Ученые утверждают, что в центре ESO 253-G003 есть гигантская черная дыра, вокруг которой вращается большая звезда.