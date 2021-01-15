Какие последствия имеет взрыв сверхновой звезды - ученые сделали фото

 
Ексклюзивы
1/5
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Просмотров: 450
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят во время пандемии
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят во время пандемии
1 Просмотров: 306
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
1 Просмотров: 4248
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1539
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 801
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1080
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 243
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 477
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 288
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 558
Фото
Все фото
5
11
7
7
7
Samsung презентовал линейку Galaxy S21: цена и характеристики
Samsung презентовал линейку Galaxy S21: цена и характеристики
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей
Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей
Видео
Все видео
Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота
Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики
99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики
У Венеры пролетел зонд, который направляется к Солнцу
У Венеры пролетел зонд, который направляется к Солнцу
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1080
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5004
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 477
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 486
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2133
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 396
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 11:43

Какие последствия имеет взрыв сверхновой звезды - ученые сделали фото

  Комментировать

Ученые смогли показать, что случается после того, как взрывается сверхновая звезда.

Фото-доказательство опубликовали на сайте обсерватории телескопа Hubble.

На фотографии видно газообразный "труп", что расширяется. Это остатки сверхновой звезды, известной как 1E 0102.2-7219.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса

Автор: NASA, ESA, and J. Banovetz and D. Milisavljevic
  Ученым удалось отразить последствия взрыва сверхновой звезды.
Ученым удалось отразить последствия взрыва сверхновой звезды.

Исследователи утверждают, что звезда давно взорвалась в Малом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике нашего Млечного Пути, которая расположена примерно в 200 000 световых лет от нас.

Газовые узлы в этом остатке сверхновой перемещаются с различными скоростями и направлениями. Поэтому те, которые движутся к Земле есть синего цвета, а те, что удаляются - красного.

Газ уносится от места взрыва со средней скоростью 3,2 миллиона километров в час. На такой скорости можно добраться до Луны и обратно за 15 минут.

Каждые 114 дней в центре галактики ESO 253-G003 происходят яркие вспышки. Это сумели исследовать астрономы из Гавайского университета, сообщает ScienceAlert. Галактика расположена примерно в 570 млн лет от Земли. Ученые утверждают, что в центре ESO 253-G003 есть гигантская черная дыра, вокруг которой вращается большая звезда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие последствия имеет взрыв сверхновой звезды - ученые сделали фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

Кличко хуком слева нокаутировал молодого Уайлдера

Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

В Германии попытались осуществить коммунистический переворот

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 13266
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 10486
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 7956
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 6912
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 6687
Наука+ИТ
Samsung презентовал линейку Galaxy S21: цена и характеристики
Samsung презентовал линейку Galaxy S21: цена и характеристики
5
 Просмотров: 117
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
11
 Просмотров: 1449
YouTube добавил новую функцию для удобства пользователей
YouTube добавил новую функцию для удобства пользователей Просмотров: 450
Глобальное потепление: Мировой океан поглотил рекордное количество тепла
Глобальное потепление: Мировой океан поглотил рекордное количество тепла Просмотров: 153
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
7
 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
Голосов: 3787
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть