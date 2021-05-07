Какие обновления получит новая версия Facebook Messenger

Вскоре Facebook Messenger получит обновление с несколькими возможностями. Обновления предоставит различные способы выразить себя.

Пользователи смогут настроить чаты с фоновыми изображениями на основе популярных сериалов. Они также доступны в чате Instagram. Для их активации нужно открыть меню настроек чата и нажать на пункт "Тема", информирует Root Nation.

Автор: Root Nation Facebook Messenger получит обновление

Новые стикеры Facebook Messenger дадут возможность пользователям повысить осведомленность об основных вопросах, важных для азиатско-тихоокеанского сообщества. Таким образом компания пытается объединить сообщество миллионов пользователей приложением.

Автор: Root Nation Facebook Messenger получит обновление

Камера Messenger Kids также предложит стикеры для соответствующего обозначения сообщества. Обновления получит функцию визуального ответа на мгновенные сообщения Instagram для устройств iOS. Для этого надо выбрать пиктограмму камеры, чтобы добавить свою фотографию или видео.

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Для запуска звуковых сообщений теперь нужно одно прикосновение, а не удерживание кнопки записи. Потом можно ожидать интеграции для Instagram. Пользователи Facebook Messenger теперь смогут архивировать сообщения, проводя пальцем по экрану.

Google хочет ввести требования к информации о конфиденциальности для разработчиков, которые публикуют приложения в магазине Google Play. Такая функция начала действовать с декабря 2020 года в магазинах App Store. Компания Google заявила, что разработчикам необходимо будет указать, какие данные собирают и хранят. Речь идет о месте расположения, контактах, имени, адресе электронной почты и типах файлов.