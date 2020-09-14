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понедельник, 14 сентября 2020 16:12

Какие новшества будут в 2021 году для выпускников

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Какие новшества будут в 2021 году для выпускников
21 мая - 16 июля - это ориентировочные сроки проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году. Фото: pixabay

Государственную итоговую аттестацию по математике с 2021 года выпускники школ будут сдавать обязательно.

До сих пор можно было выбирать между математикой и историей Украины, сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования, который организует ВНО в стране, Татьяна Вакуленко.

"Государственная итоговая аттестация с 2021 года для соискателей полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку, по математике. Это нововведение. Напоминаю, раньше можно было выбирать математику или историю Украины. История Украины или иностранный язык, а также один по учебным предметам на выбор", - рассказала Вакуленко.

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21 мая - 16 июля - это ориентировочные сроки проведения внешнего независимого оценивания.

"К сожалению, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, мы не можем полностью обеспечить проведение тестирования в эти даты. Возможно, позже", - рассказала Вакуленко.

По ее словам, с 2021 года выпускники также смогут сдавать ВНО по 5 предметам. До этого времени максимальное количество было 4.

"Традиционно мы будем переводить тесты по физике, химии, математике, истории Украины на языки обучения национальных меньшинств. В частности, крымскотатарский язык. К сожалению, в прошлом году у нас не было ни одного участника, кто сдавал бы тестирование на крымскотатарском языке. Также, на польском, румынском , русском, венгерском", - рассказала заместитель директора УЦОКО.

Все программы ВНО в этом году уже обнародовали на сайте Центра оценивания качества образования в разделе "Подготовка к ВНО".

Внешнее независимое оценивание результатов обучения после школы в 2021 году будут проводить по многим предметам. Один из которых, например, украинский язык и литература - можно будет отдельно сдать ВНО только по украинскому языку, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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