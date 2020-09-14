К проведению ВНО в 2021 году готовят изменения

С 2021 года можно будет сдать ВНО по украинскому языку или литературе. Фото: pixabay

Внешнее независимое оценивание результатов обучения после школы в 2021 году будут проводить по многим предметам.

Один из которых, например, украинский язык и литература - можно будет отдельно сдать ВНО только с украинского языка, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Это означает, что выпускники, которые завершают в 2021-м обучение в школе и планируют поступать в учреждения высшего образования, будут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО: сдавать тестирование по украинскому языку или тестирование по украинскому языку и литературе.

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С 2021 года участников ВНО, которые получат самые высокие результаты в тестировании, будут награждать премиями. Это будет единовременная денежная выплата.

В 2020-м ВНО по украинскому языку и литературе составляли 275 тыс. человек. Однако, примерно 23 тыс. участников не набрали 22 пороговые баллы. Зато 8 участников ВНО сдали тестирование по этому предмету на 200 баллов.

Дистанционное обучение весной способствовало увеличению количества детей, которые набрали максимальный балл на ВНО. Так, количество двухсотбальникив выросла на 63%. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук в эфире телеканала Zik.